Криштиану Роналду провел тренировку на велотренажере

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду потренировался на велотренажере.

"Утренняя тренировка с велосипедным спортом. Эти колеса в огне", - написал Роналду на своей странице в Instagram.

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 32 матча во всех турнирах, забил 25 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Экс-девушка Роналду поделилась юношеской фотографией. | http://soccernews.ru