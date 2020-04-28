Криштиану Роналду провел тренировку на велотренажере

1 Теги ювентускриштиану роналду

Криштиану Роналду провел тренировку на велотренажере

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду потренировался на велотренажере.

"Утренняя тренировка с велосипедным спортом. Эти колеса в огне", - написал Роналду на своей странице в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Morning workout with a cycling session....these wheels are on fire #stayactive

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 32 матча во всех турнирах, забил 25 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Экс-девушка Роналду поделилась юношеской фотографией. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Держит себя в форме для встреч с б̶а̶д̶р̶о̶м̶ Джорджиной

Ответить

главное

Главные новости дня: 27 апреля

Главные новости дня: 27 апреля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов