Криштиану Роналду рассказал, как долго будет продолжаться его карьера

2 Теги ювентускриштиану роналду

Криштиану Роналду рассказал, как долго будет продолжаться его карьера

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, что он намерен играть еще долго.

"Я чувствую себя хорошо. Надеюсь, что смогу выступать еще много-много лет. У меня достаточно мотивации, а остальные вещи не так важны. Когда я общаюсь с молодыми футболистами, то прошу их ценить настоящий момент, так как неизвестно, что может случиться завтра. 

Я верю, что впереди у меня яркое будущее. Я выигрывал трофеи с каждой командой, но моей мечтой является победа на чемпионате мира", - приводит слова Роналду AP.

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 14 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Месси восхищается Криштиану Роналду.  | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

lesnovsky

Чемпионом мира??... Какие проблемы?.. У тебя есть Мендеш, пусть он тебе и присвоит это звание... Опыт подобной деятельности у вас есть..... Хе-хе... Ты уже никому не интересен, старик!!!... Над твоим тухлым пиаром уже даже не смеются... Просто сил нет смеяться....

Ответить
Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Но Роналду не так уж плох, как принято считать.

Ответить

главное

Появилось заявление АПЛ по ситуации с коронавирусом

Появилось заявление АПЛ по ситуации с коронавирусом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов