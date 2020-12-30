Криштиану Роналду рассказал, как долго будет продолжаться его карьера

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, что он намерен играть еще долго.

"Я чувствую себя хорошо. Надеюсь, что смогу выступать еще много-много лет. У меня достаточно мотивации, а остальные вещи не так важны. Когда я общаюсь с молодыми футболистами, то прошу их ценить настоящий момент, так как неизвестно, что может случиться завтра.

Я верю, что впереди у меня яркое будущее. Я выигрывал трофеи с каждой командой, но моей мечтой является победа на чемпионате мира", - приводит слова Роналду AP.

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 14 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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