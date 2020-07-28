Криштиану Роналду с семьей отпраздновал чемпионство "Ювентуса"

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Криштиану Роналду с семьей отпраздновал чемпионство "Ювентуса"

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду вместе с семьей отпраздновал чемпионство "Ювентуса".

"Семья чемпионов. Нет ничего лучше, чем праздновать победу с тем, кого ты любишь", - написал Роналду на своей странице в Instagram.

Напомним, что "Ювентус" стал чемпионом Италии в девятый подряд. Всего туринский клуб становился чемпионом 36 раз и это является рекордом страны.

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 44 матча во всех турнирах, забил 35 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Криштиану Роналду забил больше всех голов в Серии А в 2020 году без учета пенальти. | http://soccernews.ru
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