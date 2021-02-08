Криштиану Роналду сделал пожертвование на лечение ребенка от редкой болезни

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду сделал пожертвование на лечение ребенка от редкой формы рака, сообщает The Sun.

7-летний португалец Томаш уже более года борется с раковой нейробластомой. В прошлом году у него случился рецидив и родители мальчика попросили о финансовой помощи для проведения операции. Сейчас Томаш уже отправлен в клинику в Барселоне, где он будет прооперирован.

36-летний Роналду является отцом четверых детей. Трое из них появились на свет от суррогатных матерей, а еще одного родила его девушка Джорджина Родригес.

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