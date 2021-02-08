Криштиану Роналду сделал пожертвование на лечение ребенка от редкой болезни

Теги ювентускриштиану роналду

Криштиану Роналду сделал пожертвование на лечение ребенка от редкой болезни

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду сделал пожертвование на лечение ребенка от редкой формы рака, сообщает The Sun.

7-летний португалец Томаш уже более года борется с раковой нейробластомой. В прошлом году у него случился рецидив и родители мальчика попросили о финансовой помощи для проведения операции. Сейчас Томаш уже отправлен в клинику в Барселоне, где он будет прооперирован.

36-летний Роналду является отцом четверых детей. Трое из них появились на свет от суррогатных матерей, а еще одного родила его девушка Джорджина Родригес.

Не пропустите: Роналду забил 300 голов после своего 30-летия. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Месси опередил Роналду в борьбе за звание лучшего футболиста десятилетия

Месси опередил Роналду в борьбе за звание лучшего футболиста десятилетия

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов