Криштиану Роналду сделали замечание за несоблюдение санитарного режима
Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду попал в небольшую скандальную ситуацию во время матча 1-го тура Лиги наций с командой Хорватии (4:1).
Футболист пропускал матч и смотрел его с трибуны. В ходе поединка сотрудница стадиона сделала замечание футболисту за отсутствие маски. Форвард не стал спорить и одел маску.
Ожидается, что Роналду сыграет в матче 2-го тура Лиги наций со сборной Швеции (8 сентября).
В прошлом сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 46 матчей во всех турнирах, забил 37 голов и отдал семь результативных передач.
Не пропустите: Роналду выбыл из строя из-за укуса пчелы. | http://soccernews.ru
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