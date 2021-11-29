Криштиану Роналду стал 6-м в голосовании за "Золотой мяч"

1 Теги криштиану роналдузолотой мяч

Криштиану Роналду стал 6-м в голосовании за "Золотой мяч"Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду стал 6-м в голосовании за "Золотой мяч" 2021 года от France Football.

За 2021 год Криштиану Роналду забил 42 гола и выиграл Кубок и Суперкубок Италии с "Ювентусом".

Прошедшим летом португалец перешел из туринского клуба в "Манчестер Юнайтед" за 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Роналду сыграл 10 матчей в АПЛ, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Да, я неудачник. Я понимаю, человек который бросает на землю капитанскую повязку, не достоин этой большой награды! я плачу.

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