Криштиану Роналду стал автором уникального достижения
Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду стал автором уникального достижения.
Португалец стал первым футболистом в истории, который забил не менее 50 голов в чемпионатах Англии, Испании и Италии. В Серии А Роналду покорил отметку в 50 забитых мячей в матче 34-го тура с "Лацио" (2:1).
Напомним, что ранее форвард выступал в Англии за "Манчестер Юнайтед", а в Испании - за "Реал".
В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 42 матча во всех турнирах, забил 34 гола и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: Криштиану Роналду установил рекорд Серии А. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17