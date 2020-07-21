Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду стал автором уникального достижения.

Португалец стал первым футболистом в истории, который забил не менее 50 голов в чемпионатах Англии, Испании и Италии. В Серии А Роналду покорил отметку в 50 забитых мячей в матче 34-го тура с "Лацио" (2:1).

Напомним, что ранее форвард выступал в Англии за "Манчестер Юнайтед", а в Испании - за "Реал".

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 42 матча во всех турнирах, забил 34 гола и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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