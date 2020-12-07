Криштиану Роналду станет персонажем видеоигры

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду станет персонажем мобильной видеоигры Free Fire.

Роналду станет прототипом нового персонажа – Chrono. Проморолик с участием португальца опубликовал канал Free Fire Official в YouTube.

Обновление Operation Chrono выйдет 19 декабря. В игре появится отдельная вселенная, посвященная Роналду в роли Хроно. Кроме того, будут добавлены новое оружие и предметы.

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" девять матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал одну результативную передачу.

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