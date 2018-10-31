Криштиану Роналду: "Только два игрока в мире способны быть на высоком уровне: Месси и я"

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Криштиану Роналду: "Только два игрока в мире способны быть на высоком уровне: Месси и я"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду в интервью France Football сказал, что он и нападающий "Барселоны" Лионель Месси являются лучшими игроками в мире. 

"Сколько игроков способно быть на самом высоком уровне более десяти лет? Давайте честно, только двое: Месси и я", - цитирует издание Роналду. 

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Комментарии
РМ

Ну Месси то ясно,а себя то какого хуя он на высокий уровень воздвинул

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Генич

Роналду педик

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Вахтанг

Ахъядов Апти лучший футболист,я его знаю

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Фанат РМ

ДЫРЯВЫЙ, не неси хуйню

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Мишаня

Красавчик Рон,все по делу сказал. Я хоть и фанат Месси, ну нельзя не уважать Рона,они лучшие и врявли кто то их превзойдет.

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Фанат РМ

Совершенно верно!!!

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Таисия

ещё какорин с мамаевым... про них забыл сказать

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chester_field

ха-ха-ха как смешно, прекрати так шутить

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