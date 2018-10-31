Криштиану Роналду: "Только два игрока в мире способны быть на высоком уровне: Месси и я"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду в интервью France Football сказал, что он и нападающий "Барселоны" Лионель Месси являются лучшими игроками в мире.

"Сколько игроков способно быть на самом высоком уровне более десяти лет? Давайте честно, только двое: Месси и я", - цитирует издание Роналду.

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