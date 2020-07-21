Криштиану Роналду установил рекорд Серии А

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Криштиану Роналду установил рекорд Серии А

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду стал рекордсменом чемпионата Италии.

Роналду быстрее всех забил 50 голов в Серии А. Для этого форварду пришлось провести 61 матч. Прежнее достижение принадлежало бывшему нападающему "Милана" Андрею Шевченко, который забил 50 голов в 69 поединках.

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 42 матча во всех турнирах, забил 34 гола и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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