Криштиану Роналду вернулся в Турин

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Криштиану Роналду вернулся в Турин
Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду прилетел в Турин, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, футболист вернулся в Италию на своем личном самолете. Форварду придется пройти карантин в течение двух недель, после чего он сможет приступить к тренировкам.

Напомним, что руководство "Ювентуса" призвало всех футболистов вернуться в Италию, так как в середине мая команда может приступить к подготовке к возобновлению сезона, который приостановлен из-за пандемии коронавируса.

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 32 матча во всех турнирах, забил 25 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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