Криштиану Роналду вновь сменил имидж: все прически португальца в профессиональном футболе (фотоподборка)

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Криштиану Роналду вновь сменил имидж: все прически португальца в профессиональном футболе (фотоподборка)

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду удивил поклонником новым имиджем. Футболист постригся почти под ноль.

Soccernews.ru собрал подборку фотографий о том, как менялась прическа португальца за время профессиональной карьеры.

35-летний Роналду является воспитанником лиссабонского "Спортинга". Также он играл за "Манчестер Юнайтед" и мадридский "Реал". В нынешнем сезоне форвард провел за "Ювентус" два матча во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с итальянским клубом действует до лета 2022 года.

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