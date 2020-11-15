Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вошел в топ-10 игроков в истории по количеству матчей за сборную.

Матч 5-го тура группового этапа Лиги наций со сборной Франции (0:1) стал для Роналду 169-м в составе национальной команды. Лидером по этому показателю является египтянин Ахмед Хассан, который провел за сборную 184 матча.

35-летний Роналду выступает за сборную Португалии с 2003 года. В составе национальной команды он забил 102 года. Со сборной форвард становился чемпионом Европы и выигрывал Лигу наций.

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