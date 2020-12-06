Криштиану Роналду впервые не забил гол в матче Серии А в этом сезоне
Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду впервые не смог забить гол в матче чемпионата Италии в нынешнем сезоне.
Форвард ушел с поля без гола в поединка 10-го тура Серии А с "Торино" (2:1). До этого португалец провел пять матчей в чемпионате Италии и забил восемь голов (один - с пенальти.
В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" девять матчей во всех турнирах, в которых отметился 10-ю забитыми мячами, а также отдал одну результативную передачу. Его контракт с итальянским клубом действует до лета 2022 года.
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