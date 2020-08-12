Криштиану Роналду выложил новую фотографию с отдыха со своей девушкой

1 Теги ювентускриштиану роналдуджорджина родригес

Криштиану Роналду выложил новую фотографию с отдыха со своей девушкой

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился фотографией со своей девушкой Джорджиной Родригес. Пара проводит отпуск на яхте.

"Рад разделить эти прекрасные моменты с тобой", — написал Роналду в своем Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy to share these beautiful moments with you! ‍❤️‍

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года. В ноябре 2017 года девушка родила от португальца девочку. Также у футболиста есть еще трое детей, которые были рождены от суррогатных матерей.

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 46 матчей во всех турнирах, забил 37 голов и отдал семь результативных передач.

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