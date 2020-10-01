Криштиану Роналду вызван в сборную Португалии на ближайшие матчи

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш назвал состав команды на октябрьские матчи.

Португальская национальная команда в товарищеском матче встретится с Испанией (7 октября), а также проведет поединки Лиги наций УЕФА с Францией (11 октября) и Швецией (14 октября).

Полностью состав сборной Португалии выглядит следующим образом.

Вратари: Антони Лопеш ("Лион"), Руй Патрисиу ("Вулверхэмптон"), Руй Тиагу Силва ("Гранада").

Защитники: Жоау Канселу ("Манчестер Сити"), Нелсон Семеду ("Вулверхэмптон"), Жозе Фонте ("Лилль"), Пепе ("Порту"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Рубен Семеду ("Олимпиакос"), Мариу Руй ("Наполи").

Полузащитники: Рафаэл Геррейру ("Боруссия" Дортмунд), Данилу Перейра ("Порту"), Рубен Невеш ("Вулверхэмптон"), Вильям Карвалью ("Бетис"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Ренату Саншеш ("Лилль"), Жоау Моутинью ("Вулверхэмптон"), Сержиу Оливейра ("Порту"), Даниэл Поденсе ("Вулверхэмптон"), Рафа Силва ("Бенфика"), Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Диогу Жота ("Ливерпуль"), Франсишку Тринкау ("Барселона"), Жоау Фелиш ("Атлетико").

Нападающие: Андре Силва ("Айнтрахт"), Криштиану Роналду ("Ювентус").

Не пропустите: Владелец агентства VIP-знакомств: "Роналду любил мальчиков. Брак с Ириной Шейк был прикрытием". | http://soccernews.ru