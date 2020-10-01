Криштиану Роналду вызван в сборную Португалии на ближайшие матчи
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш назвал состав команды на октябрьские матчи.
Португальская национальная команда в товарищеском матче встретится с Испанией (7 октября), а также проведет поединки Лиги наций УЕФА с Францией (11 октября) и Швецией (14 октября).
Полностью состав сборной Португалии выглядит следующим образом.
Вратари: Антони Лопеш ("Лион"), Руй Патрисиу ("Вулверхэмптон"), Руй Тиагу Силва ("Гранада").
Защитники: Жоау Канселу ("Манчестер Сити"), Нелсон Семеду ("Вулверхэмптон"), Жозе Фонте ("Лилль"), Пепе ("Порту"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Рубен Семеду ("Олимпиакос"), Мариу Руй ("Наполи").
Полузащитники: Рафаэл Геррейру ("Боруссия" Дортмунд), Данилу Перейра ("Порту"), Рубен Невеш ("Вулверхэмптон"), Вильям Карвалью ("Бетис"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Ренату Саншеш ("Лилль"), Жоау Моутинью ("Вулверхэмптон"), Сержиу Оливейра ("Порту"), Даниэл Поденсе ("Вулверхэмптон"), Рафа Силва ("Бенфика"), Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Диогу Жота ("Ливерпуль"), Франсишку Тринкау ("Барселона"), Жоау Фелиш ("Атлетико").
Нападающие: Андре Силва ("Айнтрахт"), Криштиану Роналду ("Ювентус").
Не пропустите: Владелец агентства VIP-знакомств: "Роналду любил мальчиков. Брак с Ириной Шейк был прикрытием". | http://soccernews.ru
главное
-
"Арсенал" выбил "Ливерпуль" из Кубка лиги
-
Глушаков: Кокорин сказал, что ждет меня в "Спартаке"
-
"Может пасть рекорд "Спартака". Уткин прокомментировал итоги жеребьевки Лиги Чемпионов для российских клубов
-
Роберт Левандовски - футболист года по версии УЕФА
-
Наставник "Баварии" Флик стал лучшим тренером Лиги Чемпионов сезона-2019/20
Лента новостей
-
"Тоттенхэм" уничтожил обидчика "Ростова" в Лиге Европы
-
АЕК Карреры вышел в групповой этап Лиги Европы
-
"Арсенал" выбил "Ливерпуль" из Кубка лиги
-
Тренер "Сочи" серьезно наказан за мат в адрес судей
-
"Ахмат" подписал украинского хавбека
-
Хавбек "Баварии" Кюизанс не перейдет в "Лидс". Трансфер сорвался
-
Криштиану Роналду вызван в сборную Португалии на ближайшие матчи
-
В Германии наградили футболиста, который признался в гомосексуализме
-
Глушаков: Кокорин сказал, что ждет меня в "Спартаке"
-
"Севилья" в компенсированное время вырвала победу над "Леванте"
-
Форвард "Реала" согласился перейти в "Рому"
-
"Манчестер Сити" назвал "Барселоне" цену на защитника Эрика Гарсию
-
Дуглас Коста отказался переходить в "Манчестер Юнайтед"
-
"Лацио" объявил о переходе бразильца из "Манчестер Юнайтед"
-
"Челси" не удается избавиться от Кепы Аррисабалаги
-
"Может пасть рекорд "Спартака". Уткин прокомментировал итоги жеребьевки Лиги Чемпионов для российских клубов
-
Роберт Левандовски - футболист года по версии УЕФА
-
В УЕФА отреагировали на попадание "Ювентуса" и "Барселоны" в одну группу Лиги Чемпионов
-
Михаил Боярский оценил жеребьевку Лиги Чемпионов для "Зенита"
-
"Ахмат" объявил о переходе экс-игрока "Монпелье" Адуева
Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4