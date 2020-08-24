Криштиану Роналду вызван в сборную Португалии на матчи Лиги наций
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш огласил состав команды на матчи Лиги наций с Хорватией (дома, 5 сентября) и Швецией (в гостях, 8 сентября).
Вратари: Антони Лопеш ("Лион"), Руй Патрисиу ("Вулверхэмптон"), Руй Силва ("Гранада").
Защитники: Жоау Канселу ("Манчестер Сити"), Нелсон Семеду ("Барселона"), Домингуш Дуарте ("Гранада"), Жозе Фонте ("Лилль"), Пепе ("Порту"), Рубен Диаш ("Бенфика"), Мариу Руй ("Наполи"), Рафаэль Геррейру ("Боруссия" Дортмунд)
Полузащитники: Данилу Перейра ("Порту"), Рубен Невеш ("Вулверхэмптон"), Андре Гомеш ("Эвертон"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Жоау Моутинью ("Вулверхэмптон"), Ренату Саншеш ("Лилль"), Сержиу Оливейра ("Порту").
Нападающие: Андре Силва ("Айнтрахт"), Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Диогу Жота ("Вулверхэмптон"), Гонсалу Гедеш ("Валенсия"), Жоау Фелиш ("Атлетико"), Тринкау ("Барселона").
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14