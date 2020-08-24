Криштиану Роналду вызван в сборную Португалии на матчи Лиги наций

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Криштиану Роналду вызван в сборную Португалии на матчи Лиги наций

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш огласил состав команды на матчи Лиги наций с Хорватией (дома, 5 сентября) и Швецией (в гостях, 8 сентября).

Вратари: Антони Лопеш ("Лион"), Руй Патрисиу ("Вулверхэмптон"), Руй Силва ("Гранада").

Защитники: Жоау Канселу ("Манчестер Сити"), Нелсон Семеду ("Барселона"), Домингуш Дуарте ("Гранада"), Жозе Фонте ("Лилль"), Пепе ("Порту"), Рубен Диаш ("Бенфика"), Мариу Руй ("Наполи"), Рафаэль Геррейру ("Боруссия" Дортмунд)

Полузащитники: Данилу Перейра ("Порту"), Рубен Невеш ("Вулверхэмптон"), Андре Гомеш ("Эвертон"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Жоау Моутинью ("Вулверхэмптон"), Ренату Саншеш ("Лилль"), Сержиу Оливейра ("Порту").

Нападающие: Андре Силва ("Айнтрахт"), Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Диогу Жота ("Вулверхэмптон"), Гонсалу Гедеш ("Валенсия"), Жоау Фелиш ("Атлетико"), Тринкау ("Барселона").

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