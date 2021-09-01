Криштиану Роналду: "Я счастлив оказаться дома"
Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен
Криштиану Роналду дал эксклюзивное интервью официальному сайту "Манчестер Юнайтед" после подписания контракта.
Криштиану, каково это — снова называть себя игроком «Манчестер Юнайтед»?
"Ну, как вы знаете, у меня фантастическая история с этим удивительным клубом. Я был здесь в 18, и, конечно, я очень счастлив вернуться домой через 12 лет. Я действительно рад и с нетерпением жду начала своей первой игры".
Какую роль сыграл сэр Алекс Фергюсон в твоём возвращении в клуб?
"Как всем известно, с тех пор как я подписал контракт с "Манчестер Юнайтед" в 18 лет, сэр Алекс Фергюсон стал ключевым человеком для меня. Для меня сэр Алекс Фергюсон — как отец в футболе. Он мне очень помог, он многому меня научил, и, на мой взгляд, конечно, он сыграл большую роль в возвращении.
У нас замечательные отношения, мы всё время поддерживаем связь, и он невероятный человек. Я его действительно люблю, он был главным ключом к тому, чтобы я оказался в том положении, в котором нахожусь сейчас".
Почему этот переход кажется правильным на данном этапе твоей карьеры и жизни?
"Я думаю, что это лучшее решение, которое я мог принять. На мой взгляд, этот переход — как раз то, что мне нужно. Я перешёл из "Юве" в Манчестер, это новая глава, я очень счастлив и я хочу продолжать творить историю, попытаться помочь Манчестеру добиться отличных результатов и выиграть трофеи".
Наконец, каково твоё послание фанатам "Юнайтед", которые продолжали петь чанты в твою честь и теперь счастливы видеть тебя снова в красной футболке?
"Что ж, болельщики — это ключевое в футболе. Теперь, когда все стадионы полны фанатов, это уже не то, что было год назад с пустыми трибунами. Болельщики — это ключ к успеху, и я очень рад. Болельщики "Манчестер Юнайтед", они особенные, я знаю, я очень хорошо их помню.
Я знаю, что они всё ещё поют чанты в мою честь, и это заставляет меня чувствовать себя ещё более счастливым. Моё обязательство перед ними — выкладываться на поле так, как я делал раньше, как я делаю это всё время, и стараться делать всё возможное, помогать команде забивать голы, делать голевые передачи и выигрывать матчи. Я надеюсь увидеть болельщиков очень, очень скоро".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18