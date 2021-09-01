Криштиану Роналду: "Я счастлив оказаться дома"

1 Теги криштиану роналдуманчестер юнайтед

Криштиану Роналду: "Я счастлив оказаться дома"Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Криштиану Роналду дал эксклюзивное интервью официальному сайту "Манчестер Юнайтед" после подписания контракта.

Криштиану, каково это — снова называть себя игроком «Манчестер Юнайтед»?

"Ну, как вы знаете, у меня фантастическая история с этим удивительным клубом. Я был здесь в 18, и, конечно, я очень счастлив вернуться домой через 12 лет. Я действительно рад и с нетерпением жду начала своей первой игры".

Какую роль сыграл сэр Алекс Фергюсон в твоём возвращении в клуб?

"Как всем известно, с тех пор как я подписал контракт с "Манчестер Юнайтед" в 18 лет, сэр Алекс Фергюсон стал ключевым человеком для меня. Для меня сэр Алекс Фергюсон — как отец в футболе. Он мне очень помог, он многому меня научил, и, на мой взгляд, конечно, он сыграл большую роль в возвращении. 

У нас замечательные отношения, мы всё время поддерживаем связь, и он невероятный человек. Я его действительно люблю, он был главным ключом к тому, чтобы я оказался в том положении, в котором нахожусь сейчас".

Почему этот переход кажется правильным на данном этапе твоей карьеры и жизни?

"Я думаю, что это лучшее решение, которое я мог принять. На мой взгляд, этот переход — как раз то, что мне нужно. Я перешёл из "Юве" в Манчестер, это новая глава, я очень счастлив и я хочу продолжать творить историю, попытаться помочь Манчестеру добиться отличных результатов и выиграть трофеи".

Наконец, каково твоё послание фанатам "Юнайтед", которые продолжали петь чанты в твою честь и теперь счастливы видеть тебя снова в красной футболке?

"Что ж, болельщики — это ключевое в футболе. Теперь, когда все стадионы полны фанатов, это уже не то, что было год назад с пустыми трибунами. Болельщики — это ключ к успеху, и я очень рад. Болельщики "Манчестер Юнайтед", они особенные, я знаю, я очень хорошо их помню.

Я знаю, что они всё ещё поют чанты в мою честь, и это заставляет меня чувствовать себя ещё более счастливым. Моё обязательство перед ними — выкладываться на поле так, как я делал раньше, как я делаю это всё время, и стараться делать всё возможное, помогать команде забивать голы, делать голевые передачи и выигрывать матчи. Я надеюсь увидеть болельщиков очень, очень скоро".

Также не пропустите: "Барселона" может продлить контракт с Куманом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Вот сейчас у МЮ мощнейшее нападение в АПЛ.Бруну уже не станет лучшим бомбардиром МЮ!Все пенальти и штрафные за Кришем ... А что будет , если они сплавят негров?Хотя это аряд ли))

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Источник: "Локомотив" закрыл сделку по хавбеку "Челси"

Источник: "Локомотив" закрыл сделку по хавбеку "Челси"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов