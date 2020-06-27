Криштиану Роналду забил 20 клубам Серии А

Теги ювентуслеччекриштиану роналдустатистика

Криштиану Роналду забил 20 клубам Серии А

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду отметился голом в матче 29-го тура чемпионата Италии с "Лечче" (4:0).

Таким образом, "Лечче" стал 20-м клубом Серии А, в ворота которого забивал голы португалец.

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 36 матчей во всех турнирах, забил 27 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Роналду - лучший бомбардир АПЛ, Примеры и Серии А среди португальцев. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 26 июня

Главные новости дня: 26 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов