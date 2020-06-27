Криштиану Роналду забил 20 клубам Серии А

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду отметился голом в матче 29-го тура чемпионата Италии с "Лечче" (4:0).

Таким образом, "Лечче" стал 20-м клубом Серии А, в ворота которого забивал голы португалец.

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 36 матчей во всех турнирах, забил 27 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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