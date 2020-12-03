Криштиану Роналду забил 750-й гол в карьере

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Криштиану Роналду забил 750-й гол в карьере

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду достиг отметки в 750 забитых мячей за карьеру.

Юбилейным для звёздного португальца стал гол в ворота киевского "Динамо" во вчерашнем матче Лиги Чемпионов.

450 раз форвард отличился в составе мадридского "Реала", 118 - в "Манчестер Юнайтед", 75 - в "Ювентусе", 5 - в "Спортинге".

Ещё 102 гола Роналду забил за сборную Португалии.

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