Криштиану Роналду забил больше всех голов в Серии А в 2020 году без учета пенальти

Теги ювентускриштиану роналду

Криштиану Роналду забил больше всех голов в Серии А в 2020 году без учета пенальти

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду является лучшим бомбардиром чемпионата Италии в 2020 году без учета 11-метровых ударов.

В этом году португалец забил 12 голов в 14 матчах. Второе место занимает нападающий "Милана" Анте Ребич (11 голов в 15 матчах), третье - форвард "Аталанты" Дуван Сапата (11 голов в 17 поединках).

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 44 матча во всех турнирах, забил 35 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Роналду - лучший бомбардир топ-5 лиг Европы после рестарта сезона. | http://soccernews.ru
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