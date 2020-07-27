Криштиану Роналду забил больше всех голов в Серии А в 2020 году без учета пенальти
Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду является лучшим бомбардиром чемпионата Италии в 2020 году без учета 11-метровых ударов.
В этом году португалец забил 12 голов в 14 матчах. Второе место занимает нападающий "Милана" Анте Ребич (11 голов в 15 матчах), третье - форвард "Аталанты" Дуван Сапата (11 голов в 17 поединках).
В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 44 матча во всех турнирах, забил 35 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: Роналду - лучший бомбардир топ-5 лиг Европы после рестарта сезона. | http://soccernews.ru
главное
-
Агент опроверг уход Луческу из киевского "Динамо"
-
Мбаппе может пропустить матч 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Аталантой"
-
Стало известно, за сколько "Зенит" купил Ловрена у "Ливерпуля"
-
Gazeta Sporturilor: Луческу покинул киевское "Динамо" через 4 дня после назначения
-
Клопп высказался о переходе Ловрена в "Зенит"
Лента новостей
-
"Жизнь интереснее сериалов". Калиниченко прокомментировал возможный уход из Луческу
-
"Барселона" предложила "Арсеналу" обменяться футболистами
-
Имя Лео является вторым по популярности в Каталонии в 2019 году
-
Криштиану Роналду забил больше всех голов в Серии А в 2020 году без учета пенальти
-
Бывший тренер "Рубина" возглавил "Валенсию"
-
"Бавария" может оспорить решение об отмене "Золотого мяча"
-
Президент киевского "Динамо" сделал заявление о возможной отставке Луческу
-
"Краснодар" не будет менять главного тренера
-
Милнер попрощался с Ловреном, ушедшим в "Зенит"
-
Спортивный директор "Оренбурга": "Скоро станет известно имя нового главного тренера клуба"
-
Вернер провел первую тренировку в составе "Челси"
-
РПЛ, МЛС и клубы Турции интересуются Панченко
-
Агент опроверг уход Луческу из киевского "Динамо"
-
Мбаппе может пропустить матч 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Аталантой"
-
"Рубин" начал подготовку к сезону-2020/21
-
Уткин - об уходе Луческу из киевского "Динамо": "Вот уж действительно гребаный стыд"
-
Metaratings: "Аталанта" готова заплатить 20 миллионов евро за Миранчука
-
Президент киевского "Динамо" прокомментировал информацию об уходе Луческу из клуба
-
Кержаков высказался о переходе Ловрена в "Зенит"
-
Стало известно, за сколько "Зенит" купил Ловрена у "Ливерпуля"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17