Криштиану Роналду забил первый гол в новом сезоне
Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду забил первый гол в сезоне. Форвард отметился голом в товарищеском матче с "Новарой" (5:0). Роналду отличился в середине первого тайма, точно пробив из пределов штрафной.
В матче 1-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на своем поле сыграет с "Сампдорией". Матч состоится 20 сентября.
⚽️ @Cristiano's opener— JuventusFC (@juventusfcen) September 13, 2020
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35-летний Роналду выступает за "Ювентус" с 2018 года. Всего он провел за итальянский клуб 89 матчей во всех турнирах, забил 65 голов и отдал 18 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
"Ювентус" - "Новара" - 5:0 (1:0)
Голы: Роналду (20), Рэмзи (56), Пьяца (66), Портанова (90+1, 90+3).
Не пропустите: Роналду отреагировал на преодоление отметки в 100 голов за сборную Португалии. | http://soccernews.ru
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|Аталанта
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|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
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|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17