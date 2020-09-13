Криштиану Роналду забил первый гол в новом сезоне

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду забил первый гол в сезоне. Форвард отметился голом в товарищеском матче с "Новарой" (5:0). Роналду отличился в середине первого тайма, точно пробив из пределов штрафной.

В матче 1-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на своем поле сыграет с "Сампдорией". Матч состоится 20 сентября.

35-летний Роналду выступает за "Ювентус" с 2018 года. Всего он провел за итальянский клуб 89 матчей во всех турнирах, забил 65 голов и отдал 18 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

"Ювентус" - "Новара" - 5:0 (1:0)

Голы: Роналду (20), Рэмзи (56), Пьяца (66), Портанова (90+1, 90+3).

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