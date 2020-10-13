Криштиану Роналду заразился коронавирусом

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Криштиану Роналду заразился коронавирусом

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду заразился коронавирусом. Об этом сообщает Федерации футбола Португалии.

Таким образом, футболист отправится на две недели на самоизоляцию. Португалец пропустит матч Лиги наций со Швецией, который состоится завтра, 14 октября.

Ранее команда Роналду дважды подряд сыграла вничью со счётом 0:0 - с Испанией в товарищеском матче и с Францией в ЛН.

А еще: Роналду сделал селфи со сборной Португалии| http://soccernews.ru 
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