"Кристал Пэлас" арендовал форварда "Челси"

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"Кристал Пэлас" арендовал форварда "Челси"

Нападающий лондонского "Челси" Миши Батшуайи стал игроком "Кристал Пэлас", сообщает официальный сайт клуба.

"Орлы" взяли 25-летнего бельгийца в аренду до лета 2019 года. О праве выкупа информации пока нет.

Ранее бомбардира пытался заполучить "Монако", однако предложение монегасков "Челси" отклонил.

Первую половину текущего сезона Батшуайи провёл в "Валенсии", сыграл 23 матча и забил 3 гола. "Летучие мыши" остались недовольны игрой футболиста, вследствие чего он уже зимой вернулся в Лондон.

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