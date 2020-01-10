"Кристал Пэлас" арендовал форварда "Эвертона" Тосуна

"Кристал Пэлас" арендовал форварда "Эвертона" Дженка Тосуна на полгода. Об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.

Стороны согласовали аренду 28-летнего нападающего до конца нынешнего сезона.

"Эвертон" приобрел игрока зимой 2018 года у "Бешикташа" за 31 миллион евро.

В нынешнем сезоне футболист участвовал лишь в 5 матчах АПЛ, забив 1 гол.

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