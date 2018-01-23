"Кристал Пэлас" арендовал хавбека "Бенфики"

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"Кристал Пэлас" арендовал хавбека "Бенфики"

"Кристал Пэлас" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Бенфики" Эрдала Ракипа.

Лондонский клуб арендовал 21-летнего шведа до лета 2018 года. Другие детали сделки не разглашаются.

Стоит отметить, что "Бенфика" подписала Ракипа всего сутки назад. Хавбек перешёл в лиссабонский клуб из "Мальмё" на правах свободного агента. 

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