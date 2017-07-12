"Кристал Пэлас" арендовал хавбека "Челси"
Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик перешел в "Кристал Пэлас", сообщает официальный сайт клуба.
"Орлы" арендовали футболиста до лета 2018 года без права последующего выкупа.
"Когда появилась возможность перейти в "Кристал Пэлас", я понял, что это хороший вариант для меня. Это хороший клуб, отличный шанс играть и стать частью команды", - сказал Лофтус Чик.
21-летний Лофтус-Чика выступает за "Челси" с 2014 года, провел за клуб 32 матча и забил 2 гола. Сыграл 17 встреч за молодежную сборную Англии и забил 7 мячей. Ориентировочная стоимость игрока составляет 5 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Челси
|38
|93
|2
|Тоттенхэм
|38
|86
|3
|Манчестер Сити
|38
|78
|4
|Ливерпуль
|38
|76
|5
|Арсенал Лондон
|38
|75
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|69
|7
|Эвертон
|38
|61
|8
|Саутгемптон
|38
|46
|9
|Борнмут
|38
|46
|10
|Вест Бромвич Альбион
|38
|45
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|45
|12
|Лестер Сити
|38
|44
|13
|Сток Сити
|38
|44
|14
|Кристал Пэлас
|38
|41
|15
|Суонси Сити
|38
|41
|16
|Бернли
|38
|40
|17
|Уотфорд
|38
|40
|18
|Халл Сити
|38
|34
|19
|Мидлсбро
|38
|28
|20
|Сандерленд
|38
|24