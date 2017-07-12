"Кристал Пэлас" арендовал хавбека "Челси"



Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик перешел в "Кристал Пэлас", сообщает официальный сайт клуба.

"Орлы" арендовали футболиста до лета 2018 года без права последующего выкупа.

"Когда появилась возможность перейти в "Кристал Пэлас", я понял, что это хороший вариант для меня. Это хороший клуб, отличный шанс играть и стать частью команды", - сказал Лофтус Чик.

21-летний Лофтус-Чика выступает за "Челси" с 2014 года, провел за клуб 32 матча и забил 2 гола. Сыграл 17 встреч за молодежную сборную Англии и забил 7 мячей. Ориентировочная стоимость игрока составляет 5 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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