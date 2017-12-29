"Кристал Пэлас" – "Арсенал" – 2:3 (обзор)

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"Кристал Пэлас" – "Арсенал" – 2:3 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 20-го тура чемпионата Англии между "Кристал Пэласом" и  "Арсеналом" (2:3).

Видео: "Кристал Пэлас" –  "Арсенал".

 

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