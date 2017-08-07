"Кристал Пэлас" близок к подписанию хавбека "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Тимоти Фосу-Менса вскоре может стать игроком "Кристал Пэлас", сообщает ESPN.

По сведениям издания, "орлы" арендуют 19-летнего голландца на один год. Другие детали возможной сделки пока неизвестны.

В прошлом сезоне Фосу-Менса сыграл за "МЮ" 11 матчей во всех турнирах.

Напомним, что "Кристал Пэлас" претендует на ещё одного игрока "Юнайтед" - защитника Криса Смоллинга. | http://soccernews.ru