"Кристал Пэлас" близок к подписанию хавбека "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедкристал пэластимоти фосу-менса

"Кристал Пэлас" близок к подписанию хавбека "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Тимоти Фосу-Менса вскоре может стать игроком "Кристал Пэлас", сообщает ESPN.

По сведениям издания, "орлы" арендуют 19-летнего голландца на один год. Другие детали возможной сделки пока неизвестны.

В прошлом сезоне Фосу-Менса сыграл за "МЮ" 11 матчей во всех турнирах. 

Напомним, что "Кристал Пэлас" претендует на ещё одного игрока "Юнайтед" - защитника Криса Смоллинга. | http://soccernews.ru

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