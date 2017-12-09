"Кристал Пэлас" – "Борнмут" - 2:2, "Хаддерсфилд" – "Брайтон" - 2:0 (обзоры)

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"Кристал Пэлас" – "Борнмут" - 2:2, "Хаддерсфилд" – "Брайтон" - 2:0 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей 16-го тура английской Премьер-лиги.

"Кристал Пэлас" – "Борнмут" - 2:2 

"Хаддерсфилд" – "Брайтон" - 2:0

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 15 43
2 Манчестер Юнайтед 15 35
3 Челси 16 32
4 Ливерпуль 15 29
5 Тоттенхэм 16 28
6 Арсенал Лондон 15 28
7 Бернли 16 28
8 Лестер Сити 16 23
9 Уотфорд 16 22
10 Эвертон 15 18
11 Хаддерсфилд Таун 16 18
12 Саутгемптон 15 17
13 Брайтон & Хоув Альбион 16 17
14 Борнмут 16 16
15 Сток Сити 16 16
16 Ньюкасл Юнайтед 16 15
17 Вест Бромвич Альбион 16 13
18 Вест Хэм Юнайтед 16 13
19 Суонси Сити 16 12
20 Кристал Пэлас 16 11
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