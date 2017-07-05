"Кристал Пэлас" будет использовать чеснок, чтобы бороться с паразитами на стадионе

"Кристал Пэлас" собирается применить чеснок, чтобы уничтожить червей, которые портят газон клубного стадиона, сообщает официальный сайт клуба.

Видео: Новая методика от "орлов".

На домашнем стадионе "орлов" "Селхерст Парк" расплодились паразиты, которые ослабляют корневую систему травмы. Для борьбы с ними сотрудники клуба будут использовать чеснок в жидком виде, распыляя его по газону. Мероприятия будут повторяться в течение трех недель. | http://soccernews.ru