"Кристал Пэлас" дома обыграл "Вест Бромвич"

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"Кристал Пэлас" дома обыграл "Вест Бромвич"В Лондоне завершился матч 28-го тура Английской Премьер Лиги. "Кристал Пэлас" принимал "Вест Бромвич" и одержал победу со счетом 1:0. Единственный мяч забил Милевоевич с пенальти. Команда Роя Ходжсона набрала 37 очков и поднялась на 11-е место в турнирной таблице чемпионата. Гости остались на предпоследней, 19-й строчке, имея в своем активе лишь 18 баллов.

"Кристал Пэлас" - "Вест Бромвич" 1:0 (1:0)

Гол: Миливоевич, 37 (пенальти) - 1:0

"Кристал Пэлас": Гуаита, ван Анхолт, Кэйхилл, Уорд, Ридевалд, Миливоевич, Куяте, Эзе (Шлупп, 74), Заа, Айю (Таунсенд, 84), Бентеке.

"Вест Бромвич": Джонстон, Ферлонг, О`Ши, Таунсенд, Мэйтленд-Найлз, Филлипс (Снодграсс, 71), Йокушлу, Матеус Перейра (Робсон-Кану, 63), Галлахер, Бартли, Диань.   

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