"Кристал Пэлас" дома уступил "Брайтону"
В рамках 30-го тура АПЛ "Брайтон" одержал выездную победу над "Кристал Пэлас". Благодаря победе "чайки" догнали "Кристал Пэлас" по очкам, однако не смогли сместить их с 13-й позиции.
"Кристал Пэлас" - "Брайтон" 1:2
Голы: Мюррей, 19 - 0:1, Миливоевич (пен), 50 - 1:1, Кнокерт, 74 - 1:2
"Кристал Пэлас": Гуаита, Уан-Биссака, Дэнн, ван Анхолт, Томкинс, Макартур (Бентеке, 77), Шлупп, Таунсенд (Майер, 77), Миливоевич, Заа, Батшуайи.
"Брайтон": Райан, Бернардо, Даффи, Данк, Монтойя, Проппер, Стивенс, Кнокерт (Марч, 75), Биссума, Джаханбахш (Локадия, 90), Мюррей.
Предупреждения: Кнокерт (1), Монтойя (24), Мюррей (70), Дэнн (89), Бернардо (90), Райан (90).
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|Команда
|М
|О
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|Манчестер Сити
|29
|71
|2
|Ливерпуль
|29
|70
|3
|Тоттенхэм
|29
|61
|4
|Манчестер Юнайтед
|29
|58
|5
|Арсенал Лондон
|29
|57
|6
|Челси
|28
|56
|7
|Вулверхэмптон
|29
|43
|8
|Уотфорд
|29
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|39
|10
|Эвертон
|29
|37
|11
|Лестер Сити
|29
|35
|12
|Борнмут
|29
|34
|13
|Кристал Пэлас
|30
|33
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|29
|31
|16
|Бернли
|29
|30
|17
|Саутгемптон
|29
|27
|18
|Кардифф Сити
|29
|25
|19
|Фулхэм
|29
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|29
|14