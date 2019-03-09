"Кристал Пэлас" дома уступил "Брайтону"

В рамках 30-го тура АПЛ "Брайтон" одержал выездную победу над "Кристал Пэлас". Благодаря победе "чайки" догнали "Кристал Пэлас" по очкам, однако не смогли сместить их с 13-й позиции.

"Кристал Пэлас" - "Брайтон" 1:2

Голы: Мюррей, 19 - 0:1, Миливоевич (пен), 50 - 1:1, Кнокерт, 74 - 1:2

"Кристал Пэлас": Гуаита, Уан-Биссака, Дэнн, ван Анхолт, Томкинс, Макартур (Бентеке, 77), Шлупп, Таунсенд (Майер, 77), Миливоевич, Заа, Батшуайи.

"Брайтон": Райан, Бернардо, Даффи, Данк, Монтойя, Проппер, Стивенс, Кнокерт (Марч, 75), Биссума, Джаханбахш (Локадия, 90), Мюррей.

Предупреждения: Кнокерт (1), Монтойя (24), Мюррей (70), Дэнн (89), Бернардо (90), Райан (90).

Читайте также: АПЛ проведёт расследование в отношении "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru