"Кристал Пэлас" досрочно получил 22,5 млн фунтов, продав банку платеж "МЮ" за Уан-Биссаку

Теги манчестер юнайтедкристал пэласаарон уан-биссака

"Кристал Пэлас" досрочно получил 22,5 млн фунтов, продав банку платеж "МЮ" за Уан-Биссаку

"Кристал Пэлас" получил часть денег за трансфер защитника "МЮ" Аарона Уан-Биссаку. Об этом сообщает Evening Standard.

Напомним, этим летом лондонский клуб продал футболиста в "МЮ" за 55 миллионов евро, что стало рекордом для "Кристал Пэлас".

"Красные дьяволы" выплатили часть суммы сразу, а остальные 25 миллионов евро должны поступить на счет лондонцев летом 2020 года.

Чтобы получить эти деньги сразу, "Кристал Пэлас" продал права на платеж от клуба из Манчестера австралийскому банку Macquarie, который дал в кредит под проценты 22,5 млн, а сам летом получит деньги от "Манчестер Юнайтед".

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