"Кристал Пэлас" – "Эвертон" - 2:2, "Борнмут" – "Хаддерсфилд" - 4:0, "Бернли" – "Суонси" - 2:0 (обзоры)

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"Кристал Пэлас" – "Эвертон" - 2:2, "Борнмут" – "Хаддерсфилд" - 4:0, "Бернли" – "Суонси" - 2:0 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры трёх матчей 12-го тура английской Премьер-лиги.

"Кристал Пэлас" – "Эвертон" - 2:2 

"Борнмут" – "Хаддерсфилд" - 4:0 

"Бернли" – "Суонси" - 2:0

Не пропустите: "Эвертон" снова теряет очки, "Борнмут" и "Бернли" побеждают. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 12 34
2 Манчестер Юнайтед 12 26
3 Челси 12 25
4 Тоттенхэм 12 23
5 Ливерпуль 12 22
6 Арсенал Лондон 12 22
7 Бернли 12 22
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 12 15
11 Ньюкасл Юнайтед 12 14
12 Лестер Сити 12 13
13 Борнмут 12 13
14 Саутгемптон 12 13
15 Сток Сити 11 12
16 Эвертон 12 12
17 Вест Бромвич Альбион 12 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 9
19 Суонси Сити 12 8
20 Кристал Пэлас 12 5
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