"Кристал Пэлас" готов отпустить Заа за 33 млн евро

"Кристал Пэлас" определился с трансферной стоимостью на нападающего Уилфрида Заа. Об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, лондонский клуб готов отпустить 27-летнего футболиста за 33 миллиона евро. В футболисте заинтересован "Эвертон", "Арсенал" и "Челси".

В сезоне-2019/20 Заа участвовал в 38 матчах АПЛ, отметившись 4 голами и 3 ассистами.

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