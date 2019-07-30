"Кристал Пэлас" готов предложить ЦСКА за Чалова 15 миллионов евро

"Кристал Пэлас" намерен купить у ЦСКА Федора Чалова за 15 миллионов евро. Об этом пишет "Чемпионат".



Ранее сообщалось, что в футболисте также заинтересованы "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Тоттенхэм", "Монако", "Лацио" и "Валенсия".



Трансферная стоимость 21-летнего игрока - 16 миллионов евро.



Чалов - воспитанник ЦСКА. За основную команду футболист играет с 2017 года. В минувшем сезоне он забил 17 голов, сделал 7 ассистов в 37 матчах и стал лучшим бомбардиром РПЛ сезона-2018/19. Его контракт с красно-синими рассчитан до 2022 года.



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