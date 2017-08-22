"Кристал Пэлас" готов заплатить 16 миллионов евро за хавбека "РБ Лейпциг"

"Кристал Пэлас" проявляет интерес к шотландскому полузащитнику "РБ Лейпциг" Оливеру Берку, сообщает The Guardian.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста до закрытия трансферного окна и готов заплатить за него 16 миллионов евро.

20-летний Берк выступает за в "РБ Лейпциг" с 2016 года, провел за клуб 25 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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