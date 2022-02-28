"Кристал Пэлас" готовит предложение по хавбеку "Реала"
"Кристал Пэлас" хочет купить полузащитника мадридского "Реала" Дани Себальоса, сообщает Fichajes.
По информации источника, клуб АПЛ готов купить испанца за 18 миллионов евро.
Напомним, что у 25-летнего футболиста уже есть опыт выступлений в Англии - он два сезона провёл в аренде в "Арсенале".
В нынешней кампании Себальос сыграл за "Реал" 6 матчей и сделал 1 ассист.
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|Шеффилд Юнайтед
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|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
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|Вест Хэм Юнайтед
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