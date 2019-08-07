"Кристал Пэлас" готовит улучшенное предложение по Чалову

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"Кристал Пэлас" готовит улучшенное предложение по Чалову

"Кристал Пэлас" не теряет надежд заполучить нападающего ЦСКА Фёдора Чалова, об этом сообщает телекомментатор и журналист Нобель Арустамян.

По его информации, до закрытия летнего трансферного окна "орлы" намерены сделать армейцам улучшенное предложение по трансферу 21-летнего россиянина.

Речь идёт о сумме более 21 миллиона евро, а за счёт бонусов стоимость сделки может достичь 27 миллионов.

Напомним, что в Англии ТО закрывается завтра в 19:00 по московскому времени.

Чалов – воспитанник ЦСКА, за основную команду дебютировал в сентябре 2016 года, с тех пор сыграл 90 матчей, забил 32 гола и сделал 15 ассистов.

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