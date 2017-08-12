"Кристал Пэлас" – "Хаддерсфилд" - 0:3, "Саутгемптон" – "Суонси" - 0:0 (обзоры)

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"Кристал Пэлас" – "Хаддерсфилд" - 0:3, "Саутгемптон" – "Суонси" - 0:0 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей первого тура английской Премьер-лиги.

"Кристал Пэлас" – "Хаддерсфилд" - 0:3 

"Саутгемптон" – "Суонси" - 0:0

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Команда М О
1 Хаддерсфилд Таун 1 3
2 Манчестер Сити 1 3
3 Арсенал Лондон 1 3
4 Бернли 1 3
5 Эвертон 1 3
6 Вест Бромвич Альбион 1 3
7 Ливерпуль 1 1
8 Уотфорд 1 1
9 Саутгемптон 1 1
10 Суонси Сити 1 1
11 Манчестер Юнайтед 0 0
12 Ньюкасл Юнайтед 0 0
13 Тоттенхэм 0 0
14 Вест Хэм Юнайтед 0 0
15 Лестер Сити 1 0
16 Челси 1 0
17 Борнмут 1 0
18 Сток Сити 1 0
19 Брайтон & Хоув Альбион 1 0
20 Кристал Пэлас 1 0
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