"Кристал Пэлас" хочет арендовать форварда "Эвертона" Тосуна

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"Кристал Пэлас" хочет арендовать форварда "Эвертона" Тосуна

"Кристал Пэлас" хочет арендовать форварда "Эвертона" Дженка Тосуна, передает The Daily Mail.

По данным источника, футболист не является игроком основного состава, поэтому будет рад сменить команду. Однако в нападающем также заинтересованы "Астон Вилла" и "Ньюкасл".

В этом сезоне игрок участвовал в 8 матчах, отметившись 1 голом и 3 ассистами. Его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2022 года.

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