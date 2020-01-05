"Кристал Пэлас" хочет арендовать форварда "Эвертона" Тосуна
"Кристал Пэлас" хочет арендовать форварда "Эвертона" Дженка Тосуна, передает The Daily Mail.
По данным источника, футболист не является игроком основного состава, поэтому будет рад сменить команду. Однако в нападающем также заинтересованы "Астон Вилла" и "Ньюкасл".
В этом сезоне игрок участвовал в 8 матчах, отметившись 1 голом и 3 ассистами. Его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|19
|55
|2
|Лестер Сити
|21
|45
|3
|Манчестер Сити
|21
|44
|4
|Челси
|21
|36
|5
|Манчестер Юнайтед
|21
|31
|6
|Тоттенхэм
|21
|30
|7
|Вулверхэмптон
|21
|30
|8
|Шеффилд Юнайтед
|20
|29
|9
|Кристал Пэлас
|21
|28
|10
|Арсенал Лондон
|21
|27
|11
|Эвертон
|21
|25
|12
|Саутгемптон
|21
|25
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|21
|25
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|21
|24
|15
|Бернли
|21
|24
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|20
|22
|17
|Астон Вилла
|21
|21
|18
|Борнмут
|21
|20
|19
|Уотфорд
|21
|19
|20
|Норвич Сити
|21
|14