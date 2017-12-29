"Кристал Пэлас" хочет купить Зе Луиша, "Спартак" оценивает игрока в 14 миллионов евро

"Кристал Пэлас" проявляет интерес к нападающему московского "Спартака" Зе Луишу, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. "Красно-белые" не хотят расставаться с игроком, но могут продать его за 14 миллионов евро. Сам форвард предпочитает остаться в России. Ранее сообщалось, что им также интересуется "Брайтон".

26-летний Зе Луиш выступает за "Спартак" с 2015 года, провел 63 матча, забил 19 мячей и сделал 18 голевых передач.

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