"Кристал Пэлас" хочет приобрести Берка

Хавбек "РБ Лейпциг" Оливер Берк может перейти в "Кристал Пэлас", сообщает Daily Record.

По информации ресурса, футболист разочаровал тренерский штаб своей игрой в прошлом сезоне, поэтому они согласны отпустить игрока за 20 миллионов евро.

"Берк очень перспективный молодой футболист. Всегда интересно посмотреть на таких игроков. Но мы думаем и о других" - заявил наставник "орлов" Франк де Бур.

В прошлом сезоне Берк сыграл 26 поединков, отметился одним голом и двумя ассистами.

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