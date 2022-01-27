"Кристал Пэлас" хочет усилиться хавбеком сборной России

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"Кристал Пэлас" хочет усилиться хавбеком сборной России

Фото твиттер "Динамо"

Полузащитник московского "Динамо" Даниил Фомин привлёк внимание клуба АПЛ, утверждает "Чемпионат".

По информации источника, вариант с подписанием 24-летнего футболиста рассматривает "Кристал Пэлас".

Для лондонских "орлов" кандидатура игрока сборной России является альтернативой Донни ван де Беку из "Манчестер Юнайтед".

В текущем сезоне Фомин сыграл за "Динамо" 19 матчей, забил 7 голов и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 9 миллионов евро.

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