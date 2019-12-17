"Кристал Пэлас" и "Брайтон" не выявили победителя в матче АПЛ

В 17-м туре английской Премьер-лиги "Кристал Пэлас" и "Брайтон" сыграли вничью со счетом 1:1. Счет открыл Ниль Мопе, но через некоторое время равновесие восстановил Уилфрид Заа.

"Кристал Пэлас" вышел на девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. "Брайтон" остался на 13-й позиции.

"Кристал Пэлас" – "Брайтон" - 1:1 (0:0)

Голы: Мопе, 54 - 0:1, Заа, 76 - 1:1

"Кристал Пэлас": Гуаита, Томкинс, Дэнн, Келли, Ридевалд (Маккарти, 46), Куяте (Майер, 67), Макартур, Миливоевич, Заа, Бентеке, Айю.

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