"Кристал Пэлас" и "Лестер" разошлись миром

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"Кристал Пэлас" и "Лестер" разошлись миромЗакончился матч 16 тура АПЛ в Лондоне, где "Кристал Пэлас" принимал "Лестер". Встреча завершилась со счетом 1:1.

Гости по прежнему остаются в лидирующей тройке. После сегодняшнего матча у подопечных Роджерса 2 место и 29 набранных очков. Хозяева имеют в своем активе 19 баллов и занимают 13 место.

"Кристал Пэлас" - "Лестер" 1:1 (1:0)

Голы: Заа, 58 - 1:0, Барнс, 83 - 1:1

"Кристал Пэлас": Гуаита, Митчелл, Клайн, Томкинс, Ридевалд (Макартур, 74), Таунсенд, Шлупп (Айю, 84), Миливоевич, Куяте, Заа, Бентеке.

"Лестер": Шмейхель, Томас, Джастин, Эванс, Амарти, Барнс, Менди, Прат (Варди, 66), Чоудури (Тилеманс, 57), Перес, Ихеаначо (Грэй, 72).

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