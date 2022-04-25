"Кристал Пэлас" и "Лидс" сыграли вничью в АПЛ
Фото: твиттер "Кристал Пэлас"/Автор неизвестен
В матче 34-го тура чемпионата Англии "Кристал Пэлас" и "Лидс" сыграли вничью со счетом 0:0.
"Кристал Пэлас", набрав 38 очков, вышел на 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Лидс" с 34 очками остался на 16-й позиции.
"Кристал Пэлас" – "Лидс" - 0:0
"Кристал Пэлас": Гуаита, Клайн, Андерсен, Гехи, Уорд, Макартур, Эзе, Галлахер, Айю (Олисе, 67), Заа, Матета.
"Лидс": Мелье, Эйлинг, Купер, Льоренте, Даллас, Клих (Кох, 46), Филлипс, Харрисон, Гелхардт, Родриго, Джеймс (Гринвуд, 59), Рафинья.
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