"Кристал Пэлас" и "Ньюкасл" поделили очки

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"Кристал Пэлас" и "Ньюкасл" поделили очкиВ матче 26-го тура английской Премьер-Лиги "Кристал Пэлас" поделил очки с "Ньюкаслом".

"Кристал Пэлас" - "Ньюкасл" - 1:1

Голы: Диаме, 22 - 0:1, Миливоевич, 55 - 1:1 (пенальти).

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Фосу-Менса, Келли (Сако, 45+2), Томкинс, Ван Анхольт, Таунсенд, Миливоевич, Кабай, Макартур, Заха, Бентеке.

"Ньюкасл": Дарлоу, Йедлин, Ласккеллес, Кларк, Дамметт, Ричи, Шелви, Диаме (Хэйден, 66), Кенеди (Атсу, 58), Перес (Марино, 80), Гэйл.

Напомним, вчера "Арсенал" разгромил "Эвертон". | soccernews.ru

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