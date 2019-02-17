"Кристал Пэлас" и "Суонси" пополнили список команд, вышедших в 1/4 финала Кубка Англии

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"Кристал Пэлас" и "Суонси" пополнили список команд, вышедших в 1/4 финала Кубка Англии

"Кристал Пэлас" и "Суонси" одержали победы в матчах 1/8 финала Кубка Англии и тем самым, добыли путевки в следующий раунд.

"Суонси" - "Брентфорд" 4:1

Голы: Уоткинс, 28 - 0:1, Дэниэлс (аг), 49 - 1:1, Джеймс, 53 - 2:1, Целина, 66 - 3:1, Байерс, 90 - 4:1

"Суонси": Нордфельдт, Картер-Викерс, Нотон, ван дер Хорн, Робертс (Харрис, 90), Фултон, Граймз, Джеймс (Асоро, 90), Байерс, Целина, Макберни (Бейкер-Ричардсон, 77).

"Брентфорд": Дэниэлс, Одубаджо, Жанвье, Барбе, Конса, Канос (Дасилва, 69), Сойерс, Бенрахма (Кирк, 69), Мокоджо (Макикран, 78), Уоткинс, Мопе.

Предупреждения: Барбе (5), Конса (48), ван дер Хорн (56), Целина (67), Сойерс (88).

Удаление: Конса (61).     


"Донкастер" - "Кристал Пэлас" 0:2

Голы: Шлупп, 8 - 0:1, Майер, 45 - 0:2

"Донкастер": Мароши, Андерсон, Даунинг, Эндрю, Кроуфорд (Роу, 64), Кейн, Блэр, Коппинджер (Садльер, 64), Уайтмен, Мэй (Букок, 89), Марквис.

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Келли, ван Анхолт, Уорд, Дэнн, Миливоевич, Шлупп, Таунсенд (Макартур, 80), Майер, Айю (Куяте, 60), Батшуайи (Бентеке, 75).

Предупреждение: Уайтмен (81).

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11 Борнмут Борнмут 26 33
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