"Кристал Пэлас" и "Суонси" пополнили список команд, вышедших в 1/4 финала Кубка Англии
"Кристал Пэлас" и "Суонси" одержали победы в матчах 1/8 финала Кубка Англии и тем самым, добыли путевки в следующий раунд.
"Суонси" - "Брентфорд" 4:1
Голы: Уоткинс, 28 - 0:1, Дэниэлс (аг), 49 - 1:1, Джеймс, 53 - 2:1, Целина, 66 - 3:1, Байерс, 90 - 4:1
"Суонси": Нордфельдт, Картер-Викерс, Нотон, ван дер Хорн, Робертс (Харрис, 90), Фултон, Граймз, Джеймс (Асоро, 90), Байерс, Целина, Макберни (Бейкер-Ричардсон, 77).
"Брентфорд": Дэниэлс, Одубаджо, Жанвье, Барбе, Конса, Канос (Дасилва, 69), Сойерс, Бенрахма (Кирк, 69), Мокоджо (Макикран, 78), Уоткинс, Мопе.
Предупреждения: Барбе (5), Конса (48), ван дер Хорн (56), Целина (67), Сойерс (88).
Удаление: Конса (61).
"Донкастер" - "Кристал Пэлас" 0:2
Голы: Шлупп, 8 - 0:1, Майер, 45 - 0:2
"Донкастер": Мароши, Андерсон, Даунинг, Эндрю, Кроуфорд (Роу, 64), Кейн, Блэр, Коппинджер (Садльер, 64), Уайтмен, Мэй (Букок, 89), Марквис.
"Кристал Пэлас": Хеннесси, Келли, ван Анхолт, Уорд, Дэнн, Миливоевич, Шлупп, Таунсенд (Макартур, 80), Майер, Айю (Куяте, 60), Батшуайи (Бентеке, 75).
Предупреждение: Уайтмен (81).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|65
|2
|Ливерпуль
|26
|65
|3
|Тоттенхэм
|26
|60
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|51
|5
|Арсенал Лондон
|26
|50
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Вулверхэмптон
|26
|39
|8
|Уотфорд
|26
|37
|9
|Эвертон
|27
|33
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|33
|11
|Борнмут
|26
|33
|12
|Лестер Сити
|26
|32
|13
|Кристал Пэлас
|26
|27
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|15
|Бернли
|26
|27
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|25
|17
|Кардифф Сити
|26
|25
|18
|Саутгемптон
|26
|24
|19
|Фулхэм
|26
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|26
|11